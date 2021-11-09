 

В Киеве грузовик въехал в жилой дом. Видео

09.11.2021, 16:24, Новости дня
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По информации свидетелей, водитель грузовика остановился на проспекте Науки, чтобы купить сигареты на остановке, однако забыл поставить машину на ручной тормоз.

“Машина прокатилась метров 70 вниз, влетела в припаркованный автомобиль “Жигули” и в стену жилого дома”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. 

Полиция о происшествии не сообщала. 

На видео присутствует ненормативная лексика. 

https://www.facebook.com/operativeukr/videos/409307900832014/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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