В Киеве грузовик въехал в жилой дом. Видео

По информации свидетелей, водитель грузовика остановился на проспекте Науки, чтобы купить сигареты на остановке, однако забыл поставить машину на ручной тормоз.

“Машина прокатилась метров 70 вниз, влетела в припаркованный автомобиль “Жигули” и в стену жилого дома”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Полиция о происшествии не сообщала.

На видео присутствует ненормативная лексика.

https://www.facebook.com/operativeukr/videos/409307900832014/

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