В МЧС сообщили об угрозе обрушения горящего здания в Петербурге
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Строящееся складское здание в Петербурге, где начался пожар, оказалось под угрозой обрушения, заявили в пресс-службе МЧС России.
«Здание сложной планировки, существует угроза обрушения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
К тушению огня уже привлекли 110 человек и 30 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь огня возросла до 2 тыс. квадратных метров. Пожар зафиксировали на Ленсоветской дороге, на строящемся складе. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. О пострадавших не сообщается.
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