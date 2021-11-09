В МЧС сообщили об угрозе обрушения горящего здания в Петербурге

Строящееся складское здание в Петербурге, где начался пожар, оказалось под угрозой обрушения, заявили в пресс-службе МЧС России.

«Здание сложной планировки, существует угроза обрушения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

К тушению огня уже привлекли 110 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь огня возросла до 2 тыс. квадратных метров. Пожар зафиксировали на Ленсоветской дороге, на строящемся складе. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. О пострадавших не сообщается.