 

Предпринимателя в Ростовской области задержали за организацию нелегального бизнеса

09.11.2021, 16:20, Новости дня
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В Ростовской области задержан объявленный ранее в розыск за организацию преступного сообщества предприниматель Карим Бабаев, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Бабаев, как полагает следствие, руководил преступным сообществом, действовавшим в Аксайском районе региона, в него также входил экс-глава администрации района Виталий Борзенко, передает ТАСС.

«Карим Бабаев задержан на территории Ростовской области», – сказал собеседник агентства.

До этого суд арестовал нескольких фигурантов дела. По версии следствия, они также участвовали в деятельности преступного сообщества. По словам источника, все арестованные связаны с работой крупных оптовых рынков Аксайского района, закрытых по решению суда.

В апреле на рынках в Аксайском районе проходила проверка, в ней задействовали около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, занимающихся контрабандой и нелегальной торговлей, добавил собеседник.

После проверок доступ на рынок был ограничен. Позже стало известно, что работа торговых объектов прекращена по решению суда.



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