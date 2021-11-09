 

Памфилова анонсировала совещание ЦИК по итогам избирательной кампании 2021 года

09.11.2021, 16:20, Новости дня
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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует 7-8 декабря провести Всероссийское совещание с участием региональных избиркомов для подведения итогов избирательной кампании 2021 года, сообщили в пресс-службе Ассоциации Независимый общественный мониторинг.

«К этому сроку составы региональных комиссий должны обновиться, поэтому на совещании, скорее всего, будет не только обсуждение состоявшейся кампании, но и пройдет определенная тонкая настройка новых составов региональных избирательных комиссий», – считает заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, эксперт НОМ Михаил Мухин, чьи слова приводятся на сайте ассоциации.

Кроме того, Памфилова выразила надежду на то, что следующее Всероссийское совещание с региональными комиссиями пройдет весной 2022 года уже в очном формате, «если позволит ситуация с пандемией коронавируса». «Весной на Всероссийском совещании можно ожидать постановки задач перед председателями региональных избиркомов, которым предстоит проводить будущие избирательные кампании, в том числе по выборам президента», – предположил Мухин.

Между тем на заседании 9 ноября ЦИК утвердил кандидатуры в составы 29 избиркомов. «Все они подтвердили свой профессионализм и квалификацию», – сказала глава ЦИК.

«Предварительно мы провели серьезное общение с претендентами в составы избирательных комиссий. Они достойно прошли с нами путь подготовки и проведения выборов, подтвердили свою квалификацию, профессионализм и ответственное отношение к своим обязанностям», – рассказала глава ЦИК, представляя кандидатов в 29 региональных комиссий.

По закону Центризбирком предлагает главам и органам законодательной власти субъектов две кандидатуры для назначения членом комиссии с правом решающего голоса. Всего в этом году должны обновиться составы избирательных комиссий 55 регионов страны.

Напомним, региональные избиркомы состоят из 10-14 членов комиссий с правом решающего голоса, которых на паритетной основе туда делегируют губернатор и законодательное собрание субъекта. Глава региона и парламент должны назначить не менее половины своей квоты по предложению партий, имеющих фракции в Госдуме или местных заксобраниях, а остальных кандидатов им вправе рекомендовать общественные объединения, муниципальные советы и избирком предыдущего состава. При этом и губернатор, и парламент обязаны назначить по одному члену комиссии, предложенному ЦИКом.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.



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