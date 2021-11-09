 

Коммунальная техника в Москве подготовилась к снегопадам

09.11.2021, 16:12, Разное
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Жители Москвы могут не переживать о работе городской инфраструктуры в зимний период. Столичный комплекс городского хозяйства подготовился к холодному сезону еще в начале осени. Вся коммунальная техника перешла на зимний режим работы, как только столбики термометров опустились ниже нуля.

До весны уборкой города будут заниматься 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации. Линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки уже готовы к зимним осадкам. Некоторая техника была отремонтирована и модернизирована.

Еще до похолодания на поливомоечные машины и уборочную технику, используемую ежегодно, установили оборудование для уборки снега и распределили противогололедые материалы.

“Проведена расконсервация техники, используемой только в зимний период”, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На особо опасных участках Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в ближайшие морозные дни будет круглосуточно дежурить 41 тягач. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели в столице температура воздуха в дневное время будет составлять 0..+2 градуса. Ночью столбики термометров будут опускаться до отметки -4…-6 градусов.

Ранее сообщалось, что зимой на водоемах Москвы будет дежурить 26 судов. Этот водный транспорт может передвигаться в заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со скоростью от 50 до 80 километров в час.

К холодному сезону подготовились и подвижные спасательные посты, владеющие автомобилями повышенной проходимости и всеми необходимыми средствами и устройствами для спасения людей и животных, медицинским оборудованием для оказания первой помощи, и надувными мотолодками.

Начальник Московской городской поисково-спасательной службы рассказывал, что за последние 10 лет в столице количество происшествий значительно сократилось (в 2011 году – 143, в 2020 – 59).



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