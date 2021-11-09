 

Юрист назвал причины отказа в налоговом вычете после покупки квартиры

09.11.2021, 16:12, Разное
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Вопреки распространенному мнению, человеку не может быть отказано в налоговом вычете после приобретения квартиры при наличии долгов по налогам. У человека все равно сохраняется такое право, и он может его реализовать.

Схема работы в таком случае уже устоявшаяся и проблем вызывать не должна. “Когда начнутся расчеты перед налогоплательщиком и бюджетами, сумма задолженности будет просто зачтена”, – цитирует URA.Ru генерального директора Группы компаний “Налоги и финансовое право”, кандидата юридических наук Аркадия Брызгалина. Отказ в данном случае будет незаконным.

Эксперт перечислил случаи, при которых человеку все же могут не дать налогового вычета. Так, на компенсацию не может расчитывать человек, который уже пользовался данной возможностью. Также отказ ждет тех, кто приобрел недвижимость у “взаимозависимого лица”. “Например, у близких родственников”, – объяснил Аркадий Брызгалин. Также основанием для отказа может послужить неправильное оформление документов.

Доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков назвал еще одну причину. Дело в том, что на получение налогового вычета могут претендовать только непосредственно налоговые резиденты России. “Допустим, что объект недвижимости покупает пенсионер и у него нет дохода, который облагается 13%, то он не может претендовать на этот вычет”, – рассказал экономист.



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