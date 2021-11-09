Компания Huawei открыла в РФ предзаказ на MateBook 14

Как сообщают представители китайской компании Huawei, новая модель ноутбуков MateBook 14 реально вышла на российский рынок. На территории РФ уже открыт предзаказ на эти устройства.

Разработчик напоминает, что ноутбуки данной версии получили процессоры производства AMD. Речь идет о мощном чипе RyzenTM 5 5500U.

Возможность оформить предварительный заказ на получение новинки у россиян останется до 25 ноября. Далее должны стартовать продажи в режиме реального времени. Но пользователи должны понимать, что именно сейчас, согласившись немного подождать поставки, россияне могут получить устройство по более низкой цене. Напомним, что батарея в MateBook 14 обеспечивает автономную работу в течение 11 часов.