Скандальную салфетку Apple продают в Китае со скидной в 91%

По последним сообщениям, в Китае рухнули цены на скандальные салфетки Apple. Напомним, что ранее в сети публиковались сообщения о необычно дорогих салфетках, выпущенных американской компанией по цене, эквивалентной 2000 рублей.

Позже провели независимую экспертизу материала и установили, что ничего особенного в нем нет. Тем не менее салфетку, функция которой состоит в очищении монитора, продолжали раскупать. Это был самый обыкновенные искусственно созданных ажиотаж, отмечают эксперты. Маркетологи удачно воспользовались настроением покупателей.

Теперь же этот ажиотаж начал быстро спадать, и салфетки застряли на складах. В результате на территории Китая начали предоставлять скидки до 91%. Ту же самую салфетку можно купить за эквивалент 180 рублей.