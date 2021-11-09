 

Скандальную салфетку Apple продают в Китае со скидной в 91%

09.11.2021, 16:00, Новости дня
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По последним сообщениям, в Китае рухнули цены на скандальные салфетки Apple. Напомним, что ранее в сети публиковались сообщения о необычно дорогих салфетках, выпущенных американской компанией по цене, эквивалентной 2000 рублей.

Позже провели независимую экспертизу материала и установили, что ничего особенного в нем нет. Тем не менее салфетку, функция которой состоит в очищении монитора, продолжали раскупать. Это был самый обыкновенные искусственно созданных ажиотаж, отмечают эксперты. Маркетологи удачно воспользовались настроением покупателей.

Теперь же этот ажиотаж начал быстро спадать, и салфетки застряли на складах. В результате на территории Китая начали предоставлять скидки до 91%. Ту же самую салфетку можно купить за эквивалент 180 рублей.



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