 

Представлен новый смартфон Vivo V23e

09.11.2021, 16:00, Новости дня
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Компания Vivo официально представила новую модель смартфона V23e. По словам разработчиков, речь идет о мобильном устройстве среднего ценового и технического уровня.

Смартфон получил экран с диагональю 6,44 дюйма. Качество картинки на нем соответствует стандарту Full HD+. Обращает на себя внимание мощная селфи-камера с датчиком на 50 Мп. Тыльная камера обеспечивает съемку с разрешением до 64 Мп. Также в ней есть два дополнительных датчика на 2 и 8 Мп.

В конструкции использован процессор MediaTek Helio G96. С ним объем оперативной памяти составляет 8 Гб. В базовой версии накопитель содержит 128 Гб. Также сообщается об аккумуляторе емкостью 4050 мАч. Еть и быстрое зарядное устройство мощностью 44 Вт. Цена – 375 долларов.



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