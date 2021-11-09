Французский сыродел купил на аукционе плесень из мавзолея Ленина
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Французский бизнесмен Мишель Фурнье, специализирующийся на производстве элитного сыра, купил на московском аукционе 150 грамм настенной плесени из мавзолея Ленина. Лот обошелся ему в 10 тысяч евро.
Француз намеревается провести биологическую обработку плесени для возможности употребления в пищу, а затем использовать ее для создания нового сорта сыра Leninzola. Продукция будет произведена ограниченной партией — всего 10 килограмм.
«К удивлению, плесень из мавзолея имеет выдающиеся характеристики, которые благородно сочетаются с сыром. Она входит в группу «красной плесени», из-за чего у терпкого сливочного вкуса сыра появляются легкие сладковатые нотки. Это настоящая находка для гурманов, а исторический контекст придает еще большую ценность такому товару», — рассказал Фурнье.
Сыр поступит в продажу в январе 2022 года. Предполагается, что его стоимость составит 250 евро за 100 грамм.
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