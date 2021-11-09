Французский сыродел купил на аукционе плесень из мавзолея Ленина

Французский бизнесмен Мишель Фурнье, специализирующийся на производстве элитного сыра, купил на московском аукционе 150 грамм настенной плесени из мавзолея Ленина. Лот обошелся ему в 10 тысяч евро.

Француз намеревается провести биологическую обработку плесени для возможности употребления в пищу, а затем использовать ее для создания нового сорта сыра Leninzola. Продукция будет произведена ограниченной партией — всего 10 килограмм.

«К удивлению, плесень из мавзолея имеет выдающиеся характеристики, которые благородно сочетаются с сыром. Она входит в группу «красной плесени», из-за чего у терпкого сливочного вкуса сыра появляются легкие сладковатые нотки. Это настоящая находка для гурманов, а исторический контекст придает еще большую ценность такому товару», — рассказал Фурнье.

Сыр поступит в продажу в январе 2022 года. Предполагается, что его стоимость составит 250 евро за 100 грамм.

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