Ученые выяснили, почему пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу

Ученые из Университета Брауна в рамках проведения исследования решили выяснить, почему пожилые люди являются более восприимчивыми к коронавирусу. Кроме этого, в группу риска входят люди с ожирением, диабетом, гипертонией, метаболическим синдромом, ХОБЛ.

Авторы научной работы сосредоточились на изучении ферментов и ферментоподобных молекул. Особый интерес для ученых представлял белок хитиназа 3-подобный белок 1. Он естественным образом содержится в крови. Элемент является ключевым в важном пути, который активируется во время воспаления или же получения травмы. Его циркулирующие уровни увеличиваются, когда в организме развивается инфекционная болезнь, в том числе, коронавирус. Интересен тот факт, что уровни хитиназы 3-подобного белка увеличиваются и при старении.

Объектом исследования выступили мыши. Их генетически модифицировали так, чтобы уровень элемента был повышенным. Кроме этого, изучались грызуны, имеющие дефицит данной молекулы.

Поскольку с возрастом уровень хитиназы 3-подобного белка 1 увеличивается, происходит стимулирование рецептора, который коронавирус применяет для заражения клеток. Ученые, вдохновленные этим открытием, создали уникальное моноканальное антитело. Оно реагирует на заданную область молекулы. В результате происходит блокирование индукции рецептора АСЕ2.