Немецкий политик – бундесвер никогда не сможет урегулировать мировые кризисы

Бундесвер никогда не будет способен урегулировать мировые кризисы, предостерегает политик Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. По её мнению, армия должна выполнять роль анестезиолога и погружать регион «под наркоз», чтобы политика и дипломатия в это время провели операцию по спасению жизней. Она призывает пересмотреть цели иностранных миссий бундесвера, занять более твёрдую позицию в отношении союзников и не ввязываться в заведомо безнадёжную борьбу.



Reuters

О подробностях переговоров по поводу создания правительственной коалиции в Германии практически ничего не известно, а будущие мировые кризисы уже начинают обретать очертания, пишет немецкая газета Die Welt.

В этом свете эксперт Свободной демократической партии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает необходимым перепроверить цели иностранных миссий бундесвера. Ссылаясь на уроки Афганистана, она предостерегает от того, чтобы требовать от армии слишком многого. «Мы вступаем в конфликты, в которых с самого начала ясно, что мы не сможем в них победить», — подчеркнула Штрак-Циммерманн.

В то же время Германия как страна, входящая в международную сеть, должна быть готова к участию в военных операциях ЕС, НАТО и ООН. «Было бы фатально прикрываться проблемным окончанием миссии в Афганистане и говорить, что мы больше никуда не пойдём», — предостерегла политик из «свободных демократов» Германии, участвующая в нынешних коалиционных переговорах.

Она также призвала Берлин держаться более уверенно по отношению к союзникам и не допускать «автоматического» участия Германии в военных действиях. «Как немцы мы тоже должны иметь мужество задавать вопросы по поводу операций альянса: формулировать, чего мы хотим и в чём мы не готовы участвовать, а также быть честными, если мы не в состоянии выполнить задачу или придерживаемся иной политической позиции», — призвала Штрак-Циммерманн. Кроме того, необходимо постоянно проверять успехи.

«Военные всегда могут лишь успокоить регион и, возможно, открыть шанс для дипломатии и изменить ситуацию с помощью в развитии. Бундесвер никогда и никоим образом не сможет урегулировать мировые кризисы, — заявила она. — Его задача, как у анестезиолога, который на короткое время погружает пациента под наркоз, чтобы хирург — то есть политики — в этот момент провёл операцию и мог спасти жизнь». Борьба с терроризмом будет частью операций бундесвера ещё на протяжении десятилетий, как это происходит сейчас в Ираке и в Мали.

Кроме того, представитель «свободных демократов» призвала внимательнее наблюдать за тем, какие последствия будет иметь для политической и экономической стабильности сильно зависимых от экспорта энергии стран отказ от нефти и газа. «Сокращение использования ископаемых горючих веществ будет иметь последствия для стран — производителей нефти. Для них наша эколого-политическая дискуссия — это кошмар, который, по сути, выбивает у них почву для ведения бизнеса. Я считаю, что наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть эти сценарии во всей их драматичности, чтобы сегодня мы могли действовать соответствующе», — цитирует Die Welt слова немецкого политика.