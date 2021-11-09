France 24 – «отличные новости» — США открыли границы для вакцинированных иностранцев

Через 20 месяцев после введения запрета на въезд США открыли границы для иностранцев, пишет France 24. Обязательным условием для въезда в страну станет подтверждение полной вакцинации одним из препаратов, одобренных ВОЗ, и отрицательный тест на коронавирус.

После примерно 20 месяцев США наконец сняли ограничения на въезд. В страну будут пускать граждан из любого государства при условии, что они предоставят справку о вакцинации одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, а также отрицательный тест на коронавирус.

Впрочем, у требования о полной вакцинации есть несколько исключений: от предъявления документа о вакцинации освобождаются лица младше 18 лет и граждане из по крайней мере 50 стран, в которых низкий уровень доступности вакцин, — речь, например, идёт о множестве стран Африки. Однако они всё же должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

На протяжении последнего месяца на администрацию Байдена оказывалось серьёзное давление, с тем чтобы там сняли этот запрет на въезд, который многие считают несправедливым. Множество стран, особенно страны Европы, утверждают, что их уровень вакцинации значительно выше, чем уровень вакцинации не только в США, но и в соседних государствах, на граждан которых запрет не распространялся.

Открытие границ также стало огромным облегчением для бесчисленного множества семей во Франции, которые были разделены на протяжении почти двух лет. Кроме того, это отличные новости для деловых кругов, особенно для авиационной промышленности. В частности, авиакомпания United Airlines ожидает, что в понедельник по сравнению с прошлой неделей число прибывающих пассажиров увеличится на 50 процентов.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.