“Позвонил Петр Алексеевич и сказал: “Виталий, мы с тобой друзья или нет? Почему ты снес мой киоск?” Кличко прокомментировал “неприятный разговор” с Порошенко

Гордон сказал, что эту историю ему рассказал один из соратников Кличко, чью фамилию он не может назвать.

“Я сейчас проверю, правда ли это. Он сказал, что когда Виталий Владимирович Кличко решительно наводил порядок в Киеве и сносил киоски – все киоски, поскольку человек он справедливый, – дошла очередь до киоска Roshen, стоящего где-то то ли на Борщаговке, то ли на Святошино. Виталий Владимирович вызвал, по свидетельству этого человека, своих соратников и сказал: “Этот киоск ничем не отличается от остальных, которые мы сносим. Поэтому сносите”. Они пришли вскоре и говорят: “Бульдозерист отказывается сносить киоск”. Виталий Владимирович ответил: “Садитесь сами сносите”, – пересказал журналист.

Кличко подтвердил, что такая история действительно была и что этот киоск находился на проспекте Победы (СМИ писали о сносе киоска Roshen 1 июля 2016 года).

“Киоск снесли. Через какое-то время позвонил Петр Алексеевич Порошенко и сказал: “Виталий, мы с тобой друзья или нет? Почему ты снес мой киоск?” Было такое?” – спросил Гордон.

“Дмитрий, вы так информированы… Так много историй… Ну, на самом деле я защищал историю… Правила должны быть одни для всех. Если мы киоски убираем [то убираем все]. Я много раз говорил, что город Киев должен стать городом парков, скверов, но ни в коем случае не городом МАФов”, – отметил мэр города.

По его словам, за время его руководства Киевом в городе снесли около 15 тыс. киосков.

“Огромное количество! Но еще у нас 6 тыс. осталось, которые нужно будет прибрать постепенно. И на самом деле должны быть правила для всех равные. Почему киоски, которые рядом находятся, можно убрать, а киоск президента может остаться?” – сказал Кличко.

По мнению политика, в той ситуации он в том числе действовал в интересах Порошенко и его репутации, “чтобы никто плохо не говорил”.

“Значит, все киоски можно убрать, а один останется? Я думаю, это негативно могло бы сказаться [на самом президенте]”, – считает мэр.

Гордон перепросил у Кличко, был ли между ним и Порошенко “неприятный разговор” из-за этой ситуации.

“Вы знаете, я не люблю пересказывать разговоры с президентами. Почему? Потому что там есть очень много нюансов”, – ответил мэр Киева.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С 2019 года является народным депутатом.

Кондитерская корпорация Roshen была создана Порошенко в 1996 году. Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет “слепой траст”.

В ноябре 2019 года стало известно, что Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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