Черкасская область переходит в “красную” зону эпидемии COVID-19

“Государственная комиссия решила установить с 0.00 12 ноября 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области. “Красный” уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах”, – написал он.

Немчинов отметил, что запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

“Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения”, – объяснил министр.

На сайте правительства объяснили, что в Черкасской области превышены два признака эпидемической опасности: количество госпитализированных пациентов с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения (63,8–63,9) и коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (26,5–26,6% при допустимых 20%).

Контекст:

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 16 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября). C 1 ноября в “красной” зоне эпидемической опасности находится Киев.

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