Создание в Украине Этического совета ВСП поддержали международные партнеры страны

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о формировании первого состава Этического совета.

В состав совета вошли: судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

“Сегодня мы, международные партнеры Украины, поддерживающие реформирование судебной системы в Украине, приветствуем создание Этического совета на законодательном уровне. Этический совет возьмет на себя важную задачу по установлению соответствия членов Высшего совета правосудия – высшего органа судебной власти в Украине – критериям профессиональной этики и добродетели”, – говорится в заявлении, опубликованном посольством США.

Международные партнеры Украины считают создание Этического совета “важным шагом в реализации стратегии реформирования судебной системы”.

“Три международных эксперта – высокопоставленные судьи в отставке из США и Великобритании, а также бывший генеральный прокурор Эстонии – будут работать вместе с тремя украинскими судьями в Этическом совете, чтобы содействовать судейской добродетели, ключевому требованию как граждан Украины, так и украинского и международного бизнес-сообщества”, – подчеркивается в документе.

Его авторы отметили, что “с нетерпением ждут поддержки благородной миссии Этического совета и дальнейшей поддержки усилий Украины по внедрению всесторонней, целостной судебной реформы”, и пообещали оказывать “полную поддержку на политическом и техническом уровнях”.

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Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два “судебных законопроекта” – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября ССУ не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что “не допустит блокировки главной реформы страны”, в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов “Большой семерки”, судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

23 октября Совет судей Украины (ССУ) избрал кандидатов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия (ВСП). По итогам тайного голосования четверо из восьми кандидатов получили более 16 необходимых голосов поддержки.

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