 

“Национальное возрождение стало исторической неизбежностью”. В Китае проходит пленум компартии

09.11.2021, 15:30, Новости дня
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Согласно заявлению, принятому на пленуме, китайская нация продвигается к модернизации на всех фронтах, а социализм “проложил успешный путь в самой густонаселенной стране мира”.

В документе сказано, что Китай делает все возможное, чтобы идти в ногу со временем, и китайская нация видит светлую перспективу национального возрождения.

“Социализм с китайской спецификой продемонстрировал свою сильную жизнеспособность. Партия, военные и общественность сплотились как никогда раньше. Китай еще больше укрепил свой международный статус. Все эти факторы послужили причиной национального возрождения с более прочными институтами, материальной базой и источником вдохновения для проявления большей инициативы”, – говорится в заявлении.

В документе утверждается, что китайская нация достигла огромной трансформации и стала процветающей, а национальное возрождение Китая – “историческая неизбежность”.

Контекст:

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году, у власти находится с 1949 года. С 2012 года партию возглавляет Си Цзиньпин (с 2013-го он является председателем Китайской Народной Республики).

Си Цзиньпин в своей речи по случаю 100-летия правящей Коммунистической партии 1 июля пригрозил “разбить голову о железную стену” тем, кто вмешивается во внутренние дела Китая. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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