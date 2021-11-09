 

“Королева фоток из спальни”. Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку

09.11.2021, 15:30, Новости дня
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 “Вчера я впервые использовала настоящий фотоаппарат в своей комнате. Я поставила его на подставку, установила таймер и вот, что получилось! Это желтые стринги и Минни Маус на кровати для меня”, – подписала она публикацию.

“Королева фоток из спальни” – прокомментировал фото певицы richardisfamous.

“Ты действительно хочешь привлечь к себе внимание. Кричишь об этом”, – заметила rhiannondw.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

Спирс – обладательница премии “Грэмми” в категории “Лучшая танцевальная запись”. Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

За две недели до этого Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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