В РФ утвердили новый порядок регистрации безработных

Премьер Михаил Мишустин утвердил в РФ новый порядок регистрации безработных граждан, сообщила пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил новый порядок регистрации безработных граждан, а также граждан, которые обращаются в службы занятости для помощи в трудоустройстве. Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно документу, все центры занятости начнут работать на базе единой цифровой платформы «Работа в России». Данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия, что позволит проводить необходимые процедуры в электронном формате, а также освободить россиян от предъявления большинства документов. Не потребуется предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности и сведения о регистрации по месту жительства.

«Кроме того … обновится функционал для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия по безработице. Например, это могут быть студенты дневных отделений, люди, желающие сменить работу или найти работу по совместительству», – сообщили в пресс-службе правительства.

На портале «Работа в России» достаточно будет заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с информацией об уровне квалификации и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически с учетом потребностей всех регионов.

«Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства», – отметил Мишустин.

Первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в ноябре, еще более 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года, Москва – с 1 января 2023 года. В переходный период будет действовать временный упрощенный порядок регистрации безработных граждан, который был введен в апреле 2020 года.

«Такой порядок позволяет подавать заявление о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России» и дистанционно оформлять пособие по безработице. Именно этот порядок и стал отправной точкой для дальнейшего развития цифровой платформы», – сказано в сообщении.

Однако возможность обращаться в центры занятости лично у граждан сохранится.

Ранее сообщалось, что безработица в РФ опустилась до исторического минимума.