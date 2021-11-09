Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах

Необходимо сохранять введенные ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением для стабилизации эпидситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах России», – цитирует ТАСС Попову.

Ранее Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.

Между тем, в Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест, а власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.

До этого власти Амурской области сообщили, что намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно.

Власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.