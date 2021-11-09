Жириновский призвал разрешить указывать национальность преступников в СМИ
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Отечественным средствам массовой информации следует разрешить указывать национальность преступников. Так считает председатель ЛДПР, депутат Госдумы России Владимир Жириновский.
По мнению Жириновского, запрет на указание национальности нарушителей может привести к отмене закона о СМИ в целом. Лидер либерал-демократов добавил, что во избежание общественного недовольства следует ликвидировать национальные границы внутри страны, сообщает Ura.ru.
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