Жириновский призвал разрешить указывать национальность преступников в СМИ

Отечественным средствам массовой информации следует разрешить указывать национальность преступников. Так считает председатель ЛДПР, депутат Госдумы России Владимир Жириновский.

По мнению Жириновского, запрет на указание национальности нарушителей может привести к отмене закона о СМИ в целом. Лидер либерал-демократов добавил, что во избежание общественного недовольства следует ликвидировать национальные границы внутри страны, сообщает Ura.ru.