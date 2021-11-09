Чипы MediaTek подорожали на 15%

Ничего иного мы и не ожидали, говорят аналитики рынка полупроводников. На фоне острого и длительного дефицита, который наблюдается на глобальном уровне, производители могут только повышать цены.

Как стало известно, очередное поднятие стоимости состоялось на чипы MediaTek. Их стали продавать дороже на 15%.

Представители MediaTek также сообщили, что за последнее время существенно вырос спрос на их продукцию. В результате кризиса, возникшего с распространением коронавируса, пострадали бизнесы многих крупных компаний. Для тех же, кто выпускает электронные устройства и их компоненты, наоборот, настал благоприятный период. Нельзя не воспользоваться им, чтобы «обрасти жирком». Ведь никому не известно, что будет в будущем.