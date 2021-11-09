Исследование показало, что большинство пользователей не спешат устанавливать Windows 11

С выходом ново операционной системе Windows 11 многие аналитики начали отмечать большую скорость ее распространения среди пользователей. Однако проведенное недавно исследование показывает, что завоевание рынка не будет таким быстрым, каким оказался вход в него.

По результатам опроса, организованного Android Authority, оказалось, что только 36,4% из восьми тысяч респондентов установили на своих компьютерах Windows 11. Остальная же часть выразила желание «подождать и посмотреть». В основном, все они остаются с проверенной «десяткой».

Только 13% респондентов заявили, что намерены установить одиннадцатую версию в ближайшем будущем. 17% сообщили, что при всем желании не могут установить Windows 11, так как ресурсов их устройств для этого не хватает.