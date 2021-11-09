Скандалы: «Дугино» загнуло цены

Оздоровление после ковида в благотворительном проекте спикера Госдумы Вячеслава Володина и его родственников саратовским жителям не по карману

В инстаграме сторонников Вячеслава Володина появилась информация об открытии реабилитационного центра-санатория «Дугино» в Смоленской области. Его преподносят как благотворительный проект политика, однако до октября им владели Лидия Барабанова и Яна Володина — мать и жена спикера Госдумы. Управляет центром до сих пор Марина Жукова, связанная с другими активами этой семьи.

Цены за проживание и лечение, кстати, явно не по карману среднему саратовцу.

— Санаторий «Дугино» — благотворительный проект, построенный без участия бюджетных средств, — сообщается в сюжете, размещенном на одном из федеральных телеканалов. Именно он и приводится в Instagram сторонников Вячеслава Володина, сопровождаясь комментариями о строительстве инфекционной больницы в Саратове. Она-то как раз стоила бюджету огромных сумм и до сих пор не закончена.

В отличие от смоленского реабилитационного центра, который в Instagram называют благотворительным проектом спикера ГД РФ.

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Публикация от Володин.Саратов. (@volodin.saratov)

В сюжете сообщается, что санаторий рассчитан на 200 мест, он находится в живописном месте с чистым воздухом и располагает бальнеологическим отделением, плавательным бассейном, спортзалом, ледовой ареной.

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Публикация от Санаторий «Дугино» (@dugino.official)

Ледовая арена, кстати, строилась на участке в почти 11 га. Для сравнения — площадь крытой ледовой «ЦСКА Арена» в Москве занимает «всего» 7 га.

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Публикация от Санаторий «Дугино» (@dugino.official)

Проживание возможно в гостиничных номерах и двухэтажных таунхаусах.

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Публикация от Санаторий «Дугино» (@dugino.official)

Гостей санатория на входе встречают точные копии скульптур двух мраморных львов, изготовленных венецианскими мастерами XIX века для имения «Дугино», принадлежавшего графу Никите Панину и князьям Мещерским.

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Публикация от Санаторий «Дугино» (@dugino.official)

Доставкой багажа займется персонал на электрокарах, а после лечения гостей ждут музыкальные вечера с живой музыкой.

— Центр реабилитации оснащен самым современным оборудованием, в том числе собственной лабораторией крови, аппаратом УЗИ и КТ на 160 срезов, — отмечается в новости. — Здесь проводится амбулаторный прием специалистов, жители близлежащих территорий могут сюда приезжать.

Центр занимается реабилитаций пациентов с заболеваниями легких, в том числе переболевших Covid-19, а также реабилитацией пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Правда, не факт, что жителям Смоленской области или, например, саратовцам будет по карману лечение в этом благотворительном проекте Володина. Как ясно из комментариев под постом, в рамках системы ОМС санаторий пока не работает, хотя и стремится к этому.

По случаю открытия цены снижены, хотя и это не позволяет назвать их низкими: минимальная стоимость за сутки проживания с питанием и базовым лечением — 3500 рублей.

Проживание в отдельных таунхаусах обойдется еще дороже. Хотя в прейскуранте указана лишь стоимость за домик — без питания и лечения. Цены на них на сайте «Дугино» пока не обозначены.

Собственно, и благотворительным строительство этого центра назвать сложно. Согласно Checko, буквально до июня этого года «Дугино» назывался по-другому — АНО «Центр восстановления здоровья и реабилитации «Мещерское». И центр уже становился предметом пристального интереса СМИ, хотя бы потому, что к его строительству были причастны структуры, близкие к матери спикера Лидии Барабановой и Яне Полякина (ныне Володиной), которую называли супругой саратовского политика.

Согласно открытым источникам, 9 октября в центре сменились учредители.

Так, из состава бенефициаров вышли «Ассоциация по сохранению редких птиц, животных и природы — лесоохотничье хозяйство «Городнянское» и благотворительный фонд содействия реализации социально ориентированных программ и проектов «Феникс» (активы на 579,4 млн рублей). В первой организации владельцы — Лидия Барабанова и Яна Володина. Во второй — ООО «Городнянские сады» (выручка 3 млн рублей) и ООО СХП «Городнянское» (выручка в 2020 году — 90,5 млн рублей). Обе организации в свою очередь аффилированы АО «Холдинг «Днепрово», принадлежащий Лидии Барабановой.

Кто остался или стал новыми бенефициаром реабилитационного центра «Дугино» — неизвестно. В открытом доступе эти данные отсутствуют. Впрочем, не исключено, что санаторий по-прежнему находится в руках близких Вячеслава Володина: его директором по-прежнему числится смоленский облдеп Марина Жукова, ранее руководившая упомянутыми выше сельхозактивами Лидии Барабановой.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что все участки под смоленским центром реабилитации, по данным реестра недвижимости, принадлежат ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мещерское», которым опять-таки владеет «Холдинг Днепрово» Лидии Барабановой. Опрошенные эксперты оценивали стоимость центра с ареной примерно в 1,5−2 млрд рублей.

В целом журналисты в конце прошлого года констатировали, что за последние два года семья Володина расширила свои владения на Смоленщине: в собственность оформлено более 3,3 тыс. га земель.

Так, в 2020 году родственники высокопоставленного политика получили в свое ведение территорию, почти равную двум паркам Горького в Москве (415,2 га). Тогда бывшая госсобственность была оформлена на уже упомянутое ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское».

На холдинг в то время было зарегистрировано порядка 13 компаний, связанных с сельхозбизнесом. Это и компания «Заимка», переименованная в ООО «Исток-Д», владеющая почти 24 тыс. га охотугодий на границе Смоленской и Псковской областей. И благотворительный фонд «Феникс», построивший в Смоленской области лицей-интернат для одаренных детей и детей из малообеспеченных семей. Прообразом для него, видимо, послужил все тот же саратовский предуниверсариум.

В составленном рейтинге владельцев охотугодий г-жа Барабанова находилась на 23-м месте. В числе ее активов — Ассоциация по содействию сохранению редких птиц, животных и природы, развивающая лесоохотничье хозяйство «Городнянское». У «Городнянского» в долгосрочной аренде два участка угодий в Новодугинском районе общей площадью 44 тыс. га.

Уже в этом году «Новая газета» включила Лидию Барабанову в число крупнейших землевладельцев, имеющих родственников в числе политиков. Издание подсчитало, что площадь угодий ее холдинга может составлять порядка 84 тыс. га. А суммарная чистая прибыль предприятий, входящих в холдинг «Днепрово», по данным журналистов, за последние пять лет составила 517,8 млн рублей. Явно недостаточно для строительства медцентра за 1,5-2 млрд рублей.