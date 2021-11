Астронавты SpaceX вернулись на Землю. Последние полгода они провели на МКС

Космический корабль SpaceX Dragon с космонавтами приземлился в Мексиканском заливе во Флориде в 5.33 по Киеву.

Миссия состояла из астронавтов NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ и астронавта Европейского космического агентства Томаса Песке.

And… splashdown! *

The @SpaceX Crew Dragon Endeavour has splashed down off the coast of Florida at 10:33pm ET (03:33 UTC), returning the Crew-2 astronauts back to Earth after more than six months aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/yZkjL27Cd8

— NASA (@NASA) November 9, 2021

Как говорится на сайте NASA, эта миссия установила рекорд самого продолжительного полета космического корабля с экипажем из США. Международный экипаж из четырех человек провел на орбите 199 дней, что превышает 168 дней, установленных миссией NASA SpaceX Crew-1 в начале этого года.

За время миссии Кимбро, Макартур, Хосидэ и Песке преодолели 136 млн км и совершили 3194 витка вокруг Земли.

На протяжении всей своей миссии астронавты Crew-2 участвовали во множестве научно-технических работ, научных исследований и демонстрации технологий. Они изучали, как газовое пламя ведет себя в условиях микрогравитации, вырастили зеленый чили в среде обитания растений на станции, установили свободно летающих роботов-помощников и надели очки виртуальной реальности, чтобы опробовать новые методы тренировок в космосе.

Также астронавты сделали сотни снимков Земли в рамках программы Crew Earth Observation – одного из самых продолжительных исследований на борту космической станции, которое способствует отслеживанию стихийных бедствий и изменений на планете.

Кимбро, Хосидэ и Песке также совершили четыре выхода в открытый космос, в частности, для установки солнечных батарей на МКС.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

Crew Dragon 2 с четырьмя астронавтами на борту 23 апреля 2021 года стартовал к Международной космической станции. 24 апреля четверо астронавтов завершили переход с пилотируемого корабля компании SpaceX на МКС.

