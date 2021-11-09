 

В Португалии приняли закон, запрещающий начальству беспокоить сотрудников в нерабочее время

09.11.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно новым правилам, компаниям придется помогать оплачивать расходы, связанные с удаленной работой (более высокие счета за электричество и Интернет).

Также работодателям запретили контролировать своих сотрудников, пока они работают дома. Поправки не будут применяться к компаниям с менее чем десятью сотрудниками.

Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19 в январе 2021 года. Удаленную работу в этой стране обязательной опцией, а работодателей обязали предоставлять сотрудникам необходимые инструменты для выполнения работы дома.

Контекст:

После начала в 2020 году пандемии коронавируса и введения многими странами карантина сотрудники по всему миру, в том числе в Украине, стали массово переходить на удаленную форму работы. Однако в этом году в связи с началом кампании по вакцинации работники все чаще возвращаются в офисы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Разумков о ситуации в “Голосе”: Оба обращения от фракции о возможной смене ее руководства направлены в регламентный комитет Рады

13.12 / В Киеве заявили о попытке власти «удушить» украинцев

11.07 / Маск поднялся в рейтинге богатейших людей мира. Эксперт назвал активы технологических гигантов “спекулятивным пузырем”

06.03 / Италия сочла неприемлемыми задержки поставок вакцин в ЕС

08.02 / Переболевших COVID-19 предупредили о риске развития туберкулеза

11.07 / Госдепартамент разочарован решением Турции изменить статус собора Святой Софии

20.04 / Украинский министр не поверил в угрозу «российского вторжения»

19.05 / В Офисе президента рассказали, что Зеленский стремится быть “вестником добрых новостей”

10.09 / «Вляпаемся по самые уши» – эксперт объяснил, почему Украине не нужна зона свободной торговли с США

07.11 / Китай в январе – октябре увеличил импорт газа на 22%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика