В Португалии приняли закон, запрещающий начальству беспокоить сотрудников в нерабочее время

Согласно новым правилам, компаниям придется помогать оплачивать расходы, связанные с удаленной работой (более высокие счета за электричество и Интернет).

Также работодателям запретили контролировать своих сотрудников, пока они работают дома. Поправки не будут применяться к компаниям с менее чем десятью сотрудниками.

Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19 в январе 2021 года. Удаленную работу в этой стране обязательной опцией, а работодателей обязали предоставлять сотрудникам необходимые инструменты для выполнения работы дома.

Контекст:

После начала в 2020 году пандемии коронавируса и введения многими странами карантина сотрудники по всему миру, в том числе в Украине, стали массово переходить на удаленную форму работы. Однако в этом году в связи с началом кампании по вакцинации работники все чаще возвращаются в офисы.

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