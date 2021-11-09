 

В РФ собрались ввести новый свод правил орфографии и пунктуации

09.11.2021, 14:32, Новости дня
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Минпросвещения подготовило проект постановления правительства, которым определяется новый свод правил русской орфографии и пунктуации, который дополнит правила 1956 года с учетом современных реалий.

Первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании, стали правила, утвержденные в 1956 году. Но в их формулировках обнаружился ряд пропусков и неточностей, а в языке произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, отмечаептся в проекте.

Создатели проекта отмечают, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, обеспечивающего эффективную письменную коммуникацию, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений.

«Эта аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены также представители орфографической комиссии при РАН, с которыми будет обсужден предлагаемый вариант орфографического свода», – говорится в проекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В специальную орфографическую комиссию вошли лингвисты, преподаватели вузов, методисты, учителя средней школы. Она начала работать в 1991 году. Уточняется, что новый свод правил будет доработан к концу 2021 года.

«Новый свод правил русского правописания будет не только отражать нормы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма, сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем. Новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых давались лишь правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании: в текст новой редакции вводится целый ряд необходимых дополнений», – уточняется в документе.

Ранее по итогам заседания Совета по русскому языку Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, потребовав утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании правкомиссии по русскому языку, ее возглавит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Комиссия разработает требования к составлению словарей, порядок проведения экспертизы справочников.



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