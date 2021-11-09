Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2818 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные областного оперативного штаба по коронавирусу.

Самая напряженная эпидемиологическая ситуация зафиксирована в Королеве: там заразились 262 человека. На втором месте находится Одинцовский округ, где инфекцию подхватил 221 человек, а замыкает тройку лидеров Дмитровский округ со 175 зараженными. Помимо них в число худших также попали Люберцы, Сергиево-Посадский округ, Истра и Ступино, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.