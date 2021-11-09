Появилась новая версия WhatsApp

Новости от WhatsApp порадовали многих пользователей. Отныне мессенджер можно запускать на персональных компьютерах или иных десктопных устройствах без сопряжения со смартфоном.

Ранее также можно было использовать WhatsApp на ПК, поясняют специалисты. Но сначала надо было установить приложение на мобильный гаджет, затем обеспечить сопряжение с десктопом. Не всем пользователям такая усложненная схема казалась удобной.

Теперь смартфон не нужен совсем. Однако данная версия приложения пока запущена только в бета-версии. В полноценном варианте оно выйдет только тогда, когда будет полностью завершено тестирование, говорят разработчики. Впрочем, бета также доступна для всех желающих.