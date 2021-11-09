Россиянам рассказали о признаках слежки при помощи веб-камеры

Значительная часть пользователей Интернета в РФ убеждены, что за ними следят через веб-камеры на ноутбуках и других электронных устройствах. Эксперты подтверждают, что это технически возможно.

Известный специалист про кибербезопасности Ашот Оганесян поделился результатами исследования даркнета и рассказал, по каким признакам можно определить, что через веб-камеру за вами действительно установлена слежка.

Явным признаком, конечно же, является загорающийся индикатор камеры, говорит специалист. Кроме того, когда камеру используют третьи лица, наблюдается нестабильная работа Skype, Zoom и других каналом для видеосвязи. Также насторожить пользователя должна потеря возможности использовать видеокамеру.