“У нас свободная страна”: Лукашенко заявил, что не может запретить людям гулять около польской границы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что рад был бы помочь Польше в разрешении пограничного кризиса, но не может этого сделать, поскольку привержен идее защиты прав человека.

“Я слышал, что туристы гуляют там вдоль границы, интересно им там… Вот что я сделаю? Ну что вы от меня хотите? Я им запретить не могу, я демократ” – сказал он, общаясь с врачами и пациентами в отделении открытой формы туберкулёза Лидской центральной районной больницы.

По словам Лукашенко, нет законных оснований, чтобы запрещать “иностранным гостям” совершать прогулки и общаться с польскими пограничниками.

“Очень хочу помочь Польше, вот не поверите, но очень хочу. И не могу никак. Ну какой закон я им предъявлю, этим людям? У нас свободная страна, кто хочет, тот и где гуляет. Права человека, вот это вот всё”, – пояснил президент.

“Это в США там чуть что скажешь, чуть кто узнает, что ты за этого, за Трампа, то сразу в РОВД их американский повезут по заявлению от негров. А у нас по-настоящему свобода, не чушь эта, как у них там, а взаправду. Понимаете? Вот как тут полякам помочь? Могу только наблюдать”, – посетовал он.

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