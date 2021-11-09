 

Певица Лариса Долина раскрыла секрет идеальной фигуры в 66 лет

09.11.2021, 13:50, Разное
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Популярная российская певица Лариса Долина поделилась секретом поддержания идеальной фигуры. Артистке 66 лет, но для своего возраста она выглядит великолепно.
После определенного времени Лариса Долина может не есть. Это помогает ей не набирать лишние килограммы. Своей фигурой вплотную артистка занялась около года тому назад. Отправной точкой стал день, когда Долина посмотрела на себя чужими глазами. Потом постепенно артистка сбросила 23 килограмма.

Дочь певицы считает, что находится не в лучшей форме. Сам же Долина считает, что проблема носит психологический характер, поскольку себя важно полюбить.

Исполнительница назвала эффективным метод отказ от еды определенное время. Она придерживается правил интервального приема пищи. В частности, Долина ничего не ест после трех часов дня. Таким образом, период голодания у нее составляет 12 часов.

На свою дочь артистка не давит, но призывает попробовать не есть хотя бы после шести вечера, пишет портал Nation News.



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