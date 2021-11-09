В Донецкой области раскрыта схема по присвоению соцвыплат, предназначенных жителям ОРДЛО – Офис генпрокурора

“По данным следствия, с 2020-го по ноябрь 2021 года мужчина, по предварительному сговору с должностными лицами госучреждений, организовал схему противоправного получения социальных выплат. Организатор подделывал документы на имя жителей временно оккупированных территорий, после чего отдавал их в органы социальной защиты, где его подельники принимали фиктивные документы и оформляли выплаты”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что за год “участники схемы согласовали более 50 поддельных документов и получили денежные средства граждан из государственного бюджета, которые в дальнейшем распределились между собой”.

“По предварительным данным, ими присваивалось в среднем 400 тыс. грн в месяц”, – объяснили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 (мошенничество в крупных размерах с использованием заведомо подложных документов) Уголовного кодекса Украины.

“В ходе 11 обысков в помещениях госучреждений, а также по месту жительства их сотрудников и организатора схемы выявлены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, печати, удостоверения, мобильные телефоны и денежные средства в размере $7150, €350, 24,2 тыс. грн”, – рассказали в Офисе генпрокурора.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В ноябре 2020 года на тот момент замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук сообщала в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

В июне 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что среди получающих пенсии в Украине внутренне перемещенными лицами являются 626 тыс. человек, хотя сразу было 1,1 млн.

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2021 года, всего в Украине более 11,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3507,51 грн.

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