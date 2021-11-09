Депутата от КПРФ Бондаренко задержали в Саратове за хулиганство на выборах

В Саратове возле областной думы полиция задержала местного депутата от КПРФ Николая Бондаренко. По информации однопартийцев, ему вменяют статью о хулиганстве из-за конфликта с членами избиркома на во время недавних выборов в Госдуму.

«Только что около здания Саратовской областной Думы меня задержала полиция в составе 4 сотрудников, которые под какими-то надуманными перелогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства. Действие полиции незаконны, они составили протокол задержания и отвезут меня в суд», – написал Бондаренко в своем Instagram.

По словам депутата Госдумы Валерия Рашкина, Бондаренко вменяют статью о хулиганстве (20.1 КоАП) из-за конфликта с членами избирательной комиссии на участке № 64 в Заводском районе во время думских выборов в сентябре, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, в сентябре в один из дней для голосвания Бондаренко устроил дебош на избирательном участке.