 

Лавров рассказал об особом отношении папы Римского к произведениям Достоевского

09.11.2021, 13:38, Новости дня
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Глава МИД Сергей Лавров рассказал об особом отношении папы Римского Франциска к творчеству писателя Федора Достоевского.

Как рассказал политик на совместной пресс-конференции в Москве с секретарем Святого Престола по отношениям с государством архиепископом Полом Ричардом Галлахером, министр указал на общие культурные связи.

«Приветствовали наращивание обменов между нашими музеями, архивами», – цитирует его РИА «Новости».

Отмечается, что были позитивно встречены совместные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Лавров также заявил, что в РФ знают об отношении папы Франциска к творчеству российского писателя, отметив, что большое уважение к художественному наследию великого русского писателя радует.

Ранее Сергей Лавров объяснил случаи ксенофобии в отношении русских в Казахстане. По словам политика, виноваты в этом внешние силы.



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