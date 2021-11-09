Лавров рассказал об особом отношении папы Римского к произведениям Достоевского

Глава МИД Сергей Лавров рассказал об особом отношении папы Римского Франциска к творчеству писателя Федора Достоевского.

Как рассказал политик на совместной пресс-конференции в Москве с секретарем Святого Престола по отношениям с государством архиепископом Полом Ричардом Галлахером, министр указал на общие культурные связи.

«Приветствовали наращивание обменов между нашими музеями, архивами», – цитирует его РИА «Новости».

Отмечается, что были позитивно встречены совместные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Лавров также заявил, что в РФ знают об отношении папы Франциска к творчеству российского писателя, отметив, что большое уважение к художественному наследию великого русского писателя радует.

Ранее Сергей Лавров объяснил случаи ксенофобии в отношении русских в Казахстане. По словам политика, виноваты в этом внешние силы.