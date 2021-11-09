 

В Британии рассказали, за что любят «Москвич»

09.11.2021, 13:38, Новости дня
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В Великобритании до сих пор есть преданные поклонники редкой для этой страны советской марки машины «Москвич».

«Я купил его отчасти за дешевизну, а отчасти чтобы позлить отца – ярого консерватора. Советская машина для этих целей годилась как нельзя лучше», – сообщил один из читателей газеты The Telegraph, передает РИА «Новости».

Мужчина назвал машину необычным, прочным и достаточно удобным автомобилем, отметив, что ему нравится его звук.

Еще одним читатель отметил редкость и уникальность бренда. Мужчина –  владелец четырех «Москвичей». По словам британца, его привлек дизайн, звук двигателя и запах салона. Но есть одна проблема – трудности с поиском запчастей.

Владельцы «Москвичей» заявили, что марке в Британии намеренно испортили репутацию. Каждому владельцу этой машины ставили клеймо коммуниста, пожаловался 40-летний житель Глазго.

Организатор автопробегов, посвященных холодной войне, признала, что на репутации марки отразились действия британских дилеров, которые и стали причиной возникновения трудностей у клиентов.

Тем не менее, газета подчеркивает, что советский автомобиль до сих пор считается жемчужиной и имеет преданных фанатов. 



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