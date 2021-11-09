 

В пандемию у москвичей подскочил спрос на загородную недвижимость

09.11.2021, 13:30, Разное
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Спрос на аренду частных домов в Подмосковье к сентябрю 2021 года вырос в полтора раза по сравнению с 2019 годом, когда пандемия коронавируса еще не диктовала новые правила жизни. Также многие люди задумались не о съеме, пусть даже долгосрочном, но о приобретении загородной недвижимости себе в собственность.

Одновременно с этими настроениями активизировались и инвесторы. Однако на их работу большое влияние оказал рост цен на участки, строительные материалы и рабочую силу. Иначе говоря, подорожали все составляющие себестоимости загородных домов. В итоге объем первоначальных инвестиций возрос в два раза.

“Сейчас все больше покупают готовые дома не для сдачи, а все-таки для себя”, – подчеркнула Екатерина Сивова.

По словам эксперта рынка недвижимости, инвесторы, готовые вкладываться в приобретение загородных домов для извлечения прибыли, существуют. Однако это довольно узкая прослойка людей, готовых к “игре вдолгую”.

“Кроме того, вложения в землю более рискованны, чем в квартиры”, – добавила совладелец инвестиционной компании Garnet. Она объяснила, что главная инвестиционная привлекательность земельных участков кроется в последующем изменении их назначения. Однако осуществить эту операцию не всегда представляется возможным.



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