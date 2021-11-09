 

Долги, болезень и самоубийство любимого: как жила Марина Хлебникова после ухода со сцены

09.11.2021, 13:30, Разное
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Марина Хлебникова полюбила музыку еще в раннем возрасте благодаря родителям. Ее мама часто радовала домочадцев игрой на пианино, а отец неплохо исполнял на гитаре. Поэтому Марина, у которой были все шансы сделать карьеру в плавании, закончила музыкальную школу и стала выступать с собственной группой “Маринад”, а позже поступила в “Гнесинку”. Там состоялось решающее для нее знакомство – с Бари Алибасовым.

Сначала певица вступила в группу Алибасова “Интеграл”, позже – в “На-на”, которая сделала ее невероятно популярной. Успех пришел мгновенно и позволил Хлебниковой без труда начать сольную карьеру. После выхода легендарных хитов “Дожди” и “Чашка кофею” билеты на концерты звезды стали раскупать мгновенно. Артистка выходила замуж всего дважды: первый муж сильно помог ей с карьерой, а из-за второго ее пришлось разрушить.

Первым супругом певицы стал бас-гитарист Бари Алибасова Антон Логинов. Чтобы стать концертным директором возлюбленной, музыкант ушел из группы и взял на себя все организационные вопросы. 10 лет пара шла рука об руку и в семейной жизни, и в работе, а потом Марина влюбилась в нового мужчину.

Вторым супругом певицы стал генеральный директор известно фирмы звукозаписи Михаил Майданич. От него артистка родила свою единственную дочь Доминику. Однако брак с Михаилом принес певице много страданий: муж постоянно устраивал ей скандалы, ревновал к сцене и поднимал на супругу руку. А потом Хлебникова и вовсе пропала из поля зрения поклонников. Только спустя несколько лет после ее развода со Майданичем стало известно, что бывший муж задолжал много денег и экс-супруге, и нескольким известным личностям. Например, Иосифу Пригожину, который одолжил Михаилу крупную сумму только благодаря имени его прославленной жены.

После расставания со вторым супругом Хлебникова вернулась к первому. Именно Логинов во всем помогал возлюбленной, когда ту одолел серьезный недуг, о котором певица не любит рассказывать общественности. Потом, казалось, жизнь пары начала налаживаться. Однако в 2018 году Антон покончил с собой, попросив любимую ни в чем себя не винить. Трагедия наложила отпечаток на здоровье артистки. До сих пор в Сети периодически появляются новые слухи о ее состоянии. Но в прошлом году Хлебникова дала отпор сплетникам.

Певица рассказала, что домыслы о ее плачевном состоянии здоровья, алкоголизме и лечении в клинике – не больше, чем выдумка. Сейчас 56-летняя певица продолжает заниматься своим любимым делом: пишет и исполняет новые песни, проводит выступления.



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