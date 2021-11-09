Свет в конце таблетки

Pfizer объявил о создании паксловида — препарата, который лечит коронавирус. Но ни завершения пандемии, ни отмены вакцинации это не означает.

Эффект препарата Pfizer, разработанного для предотвращения создания копий вируса, оказался настолько сильным, что уже в середине исследования независимый комитет, наблюдающий за клиническим испытанием, рекомендовал прекратить его как можно раньше. Эксперты сочли, что компания-производитель уже может обращаться в FDA — американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов за официальным разрешением на препарат в США и к другим международным регуляторам, чтобы лекарство могло поставляться повсюду в мире.

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Ускорение лечения

Новость стала главной в Америке, где коронавирус унес жизни более 750 тысяч человек. С начала пандемии исследователи во всем мире спешили найти таблетку для лечения COVID-19, которую можно было бы принимать дома, чтобы облегчить симптомы, ускорить выздоровление и уберечь людей от госпитализации.

«Мы ускоряем путь к выходу из этой пандемии», — сказал президент Байден репортерам, реагируя на новости о потенциальном лечении и представляя новые правительственные меры — расширение вакцинации для детей младшего возраста (с 5 до 11 лет) и меры по распространению вакцинации для взрослых. «Если будет разрешение от FDA, у нас могут скоро появиться таблетки, которые могут лечить вирус-инфицированных», — сказал Байден репортерам во время пресс-конференции. Правительство США находится в процессе закупки таблеток для 1,7 миллиона курсов лечения у Pfizer, по словам высокопоставленного чиновника администрации, который говорил с газетой «Вашингтон пост» на условиях анонимности, потому что не был уполномочен обсуждать покупку. Будет дополнительная возможность приобрести еще 3,3 миллиона упаковок, каждая из которых обеспечивает полный курс лечения. Великобритания и Австралия закупают новый препарат Pfizer, десятки других стран ведут переговоры. Генеральный директор компании Альберт Бурла пояснил американскому ТВ, что компания предоставит данные регулирующим органам до праздника Дня благодарения, который в этом году отмечается 25 ноября.

Как сообщают здешние СМИ,

компания вложила в производство таблеток 1 млрд долларов, не дожидаясь разрешения FDA.

К концу года Pfizer собирается произвести более 180 тысяч упаковок таблеток. Компания работает над быстрым увеличением производства как минимум до 21 миллиона упаковок в первой половине следующего года, при этом общий объем производства составит 50 млн упаковок в 2022 году.

Интересно, что компания Pfizer не стала первой, кто представил миру антиковидные таблетки. Концерн Merck уже запросил у FDA разрешение для своего препарата — молнупиравира. Великобритания стала первой страной мира, которая официально объявила о разрешении для этого препарата — ровно за день до объявления о новом лекарстве от Pfizer. Как сказал источник в Белом доме, США заключили соглашение с Merck о закупке 1,7 миллиона курсов лечения молнупиравиром за 1,2 миллиарда долларов. Эффективность этой таблетки в ходе испытаний составила 50%. В апреле производитель объявил о добровольных лицензионных соглашениях с производителями дженериков в Индии для ускорения доступности молнупиравира в более чем 100 странах с низким и средним уровнем доходов, как только лекарство получит необходимые разрешения.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что для стран с высоким уровнем доходов компания рассчитывает установить цену на лечение, близкую к той, которую установила за свое лекарство Merck. Цена контракта Merck в США составляет около 700 долларов за пятидневный курс терапии. По словам Бурла, для стран с низкими доходами Pfizer рассматривает несколько вариантов, с тем чтобы «не было препятствий для их доступа к лекарству». Надо понимать, что в реальности в США цена лекарства будет определяться и правительственными программами, и страховыми компаниями, и спонсорами-благотворителями (если потребуется), а не только «большой фармой» — так прозвали концерны-гиганты, производители лекарств, сторонники теории заговоров.

Но и Merck не создала первое антиковидное лекарство. Ранее США одобрили еще один противовирусный препарат от COVID-19 — ремдесивир, созданный компанией Gilead Sciences. Речь идет о дорогостоящем лечении антителами, которые помогают иммунной системе пациента бороться с вирусом. Препарат вводится внутривенно или инъекционно в больницах или клиниках.

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Речь идет не только о конкуренции разных производителей, хотя в день, когда Pfizer объявила о своем препарате, акции компании на биржах поднялись на 11%, а у Меrck на 9% упали. Лекарство нужно всем и везде. Можно говорить о решении общей задачи объединенными усилиями. Эксперты в области общественного здравоохранения считают, что в долгосрочной перспективе потребуется несколько противовирусных препаратов для создания коктейлей и комбинированных методов лечения, которые гарантируют, что постоянно развивающийся коронавирус не найдет способа обойти лечение.

Первая статистика

Pfizer опубликовала предварительные результаты исследования 775 взрослых. Пациенты принимали 30 таблеток в течение пяти дней. Дважды в день в течение курса лечения они принимали две таблетки паксловида и одну таблетку другого противовирусного препарата, называемого ритонавиром. По словам компании, добавление ритонавира помогает замедлить распад препарата Pfizer, продлевая его продолжительность, что помогает бороться с вирусом. Поздняя стадия исследования началась в июле, и в него были включены люди с высоким риском серьезного заболевания COVID-19. Около половины из них получали препарат и низкую дозу ритонавира, в то время как другие участники исследования получали плацебо, то есть пустышку.

У пациентов, которые получали паксловид вскоре после появления симптомов COVID-19, через месяц комбинированная частота госпитализаций или смертей снизилась на 89% по сравнению с пациентами, принимавшими пустышку.

Менее 1% пациентов, принимавших препарат, нуждались в госпитализации, и никто не умер.

В группе сравнения 7% были госпитализированы, и было семь смертельных случаев. «Мы надеялись, что у нас есть что-то экстраординарное, но редко можно увидеть отличные лекарства с почти 90% эффективностью и 100% защитой от смерти», — сказал в интервью доктор Микаэль Долстен, главный научный сотрудник Pfizer. Участники исследования не были вакцинированы, болели COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести и считались пациентами с высоким риском госпитализации из-за проблем со здоровьем, таких как ожирение, диабет или болезни сердца. Лечение началось в течение трех-пяти дней после появления первых симптомов и длилось пять дней. Пациенты, получавшие препарат ранее, показали несколько лучшие результаты, что подчеркивает необходимость скорейшего тестирования и лечения.

В то время как беременные женщины были исключены из исследования Merck из-за потенциального риска врожденных дефектов, препарат Pfizer не имел подобных ограничений. Препарат Merck работает, вмешиваясь в генетический код коронавируса, что является новым подходом к уничтожению вируса. Препарат Pfizer является частью семейства противовирусных препаратов, известных как ингибиторы протеазы. Они произвели революцию в лечении ВИЧ и гепатита С. Эти препараты блокируют ключевой фермент, необходимый вирусам для размножения в организме человека. Впервые препарат был обнаружен во время вспышки атипичной пневмонии, возникшей в Азии в 2003 году. В прошлом году исследователи компании решили «возродить лекарство» и изучить его на COVID-19, учитывая сходство между двумя коронавирусами.

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Вакцинация остается главным оружием против пандемии, таблетки могут работать вместе с прививкой, но не вместо нее. Таблетка не останавливает распространение вируса. Чтобы она эффективно сработала, необходимо при появлении первых симптомов COVID-19, сразу же сделать тест.

Новые правила против антиваксеров

Конец пандемии в США «не за горами», пояснил в интервью телекомпании NBC доктор Скотт Готлиб, член правления Pfizer. Пандемия COVID-19, по его мнению, может закончиться в США к тому времени, когда в начале января вступят в силу предписания президента Джо Байдена о вакцинации на рабочем месте. Начиная с 4 января по требованиям управления по безопасности и гигиене труда около 84 млн работников частного сектора должны получить либо вторую прививку Moderna или Pfizer, либо одну дозу от Johnson & Johnson, либо они должны проходить регулярное тестирование на вирус. (Правила для государственных служащих вступили в действие раньше.) С 5 декабря действует требование надевать маски в помещении для невакцинированных сотрудников. Те, кто не вакцинировался, с 4 января должны начать сдавать еженедельные отрицательные тесты, чтобы выйти на работу, и все, кто получил положительный результат, будут помещены в карантин. Впрочем, федеральное правило содержит исключения по религиозным и медицинским причинам. Это уже лазейка для антиваксеров. Сотрудники, которые работают исключительно на открытом воздухе, дома или в местах, где нет других людей, также освобождаются от правил. Любая компания, уличенная в уклонении от правил, может быть подвергнута штрафам в размере от 13,5 до 136 тысяч долларов за «преднамеренное несоблюдение».

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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