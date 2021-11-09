К Земле приближается астероид размером как Эйфелева башня

Как стало известно, крупный астероид снова приближается к нашей планете. Максимальное сближение состоится 11 декабря. В этот день расстояние между нами сократится до 3,9 млн километров.

Астероид, который ученые называют 4660 Nereus, по размеру примерно такой же, как Эйфелева башня. Его дина составляет 330 метров, пояснят ученые. Они же исключают какую-либо возможность столкновения с Землей.

Все-таки, данное небесное тело пролетит на расстоянии, которое примерно в 10 раз больше, чем от нас до Луны, говорят эксперты. Однако, согласно имеющимся расчетам, через несколько лет тот же астероид пролетит мимо Земли на расстоянии всего-то чуть более тридцати тысяч километров. Поэтому 4660 Nereus считается потенциально опасным.