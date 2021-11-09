 

Кличко: На переговорах во время Майдана Янукович вскочил, начал идти ко мне очень агрессивно. Я уже думал: “Как-то президента бить нельзя”

09.11.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации Гордона, конфликт произошел во время встречи, на которой от оппозиции были Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, а власть представляли Янукович, заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.

“Ты что-то сказал нехорошее в адрес Виктора Федоровича. И вдруг эта масса, эта махина подскочила с кресла – и побежала в твою сторону с кулаками”, – сказал Гордон, ссылаясь на одного из участников встречи.

“Да, действительно, был такой момент, – прокомментировал Кличко. – В отношении окончания демонстраций ужасное было давление. Я сказал, что ни в коем случае никто расходиться не будет. “Если вы будете на нас давить…” Какие-то грубые слова с его стороны [последовали], я парировал… Он вскочил, начал оббегать [стол]”, – вспомнил Кличко.

Гордон уточнил: правда ли, что Янукович шел к Кличко с кулаками. 

“Ну, очень агрессивно. Я понимал, что у меня другого выхода не будет, когда ко мне Янукович [приблизится]… А он такой массивный, на самом деле. Чуть-чуть, может быть, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее. И я уже думал: “Как-то президента же бить нельзя ни в коем случае. Защищаться – тоже”. А в боксе как можно защищаться? Ну встав в такую, знаете, боевую стойку…” – сказал Кличко.

По его словам, Янукович к нему так и не добежал. 

“Он за несколько метров остановился, посмотрел и понял: “Черт его знает, что на уме у этого боксера”. [После этого] вернулся на место”, – сказал Кличко. 

Гордон уточнил, мог ли Кличко ударить Януковича. 

“Я никогда никого не бил за пределами ринга. И очень надеюсь, что никогда этого не произойдет”, – ответил бывший боксер. 

“А если бы его кулак занесся над твоим лицом?” – уточнил журналист. 

“Я думаю, у меня очень хорошая реакция. Максимум, что получилось бы у Виктора Федоровича, – это помахать по воздуху. Попасть – никогда бы не попал”, – убежден Кличко. 

В 2019 году в интервью Гордону этот эпизод вспоминал еще один участник встречи – Яценюк. 

По его словам, Кличко сказал Януковичу, чтобы он уходил с поста президента, из-за чего “температура дискуссии поднималась”.

“Я не помню ни о каких кулаках. Это уже версии. Он встал и начал выходить из кабинета. Я поднялся: “Виктор Федорович, пожалуйста, вернитесь”. Я же знал, что будет дальше… Ему только дай повод… Он вернулся, и мы продолжили дискуссию. О чем они вдвоем с Виталием разговаривали, я не знаю”, – сказал Яценюк. 

“Мог Янукович ударить Кличко?” – спросил журналист. “Я точно знаю, что Кличко мог ударить Януковича”, – ответил Яценюк.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

Против Януковича в Украине было открыто несколько уголовных производств. По одному делу ему уже вынесен приговор. В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. 

Во время Революции достоинства, в 2013–2014 годах, Кличко был одним из лидеров оппозиции и участвовал в переговорах с Януковичем. После революции и смены власти Кличко был избран мэром Киева, он остается на этой должности до сих пор. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / В Египте перевернулся пассажирский автобус. Погибли 12 человек, среди них – дети

31.01 / В крупных городах РФ сообщили о сбоях в работе мобильного интернета

25.06 / ХАМАС предупредил Израиль об объявлении войны в случае аннексии Западного берега

16.01 / Немцы не считают пригодным ни одного кандидата в канцлеры от партии Меркель

13.10 / “Люблю тебя, Ксю”. Александр Эллерт необычно и романтично признался в любви Ксении Мишиной

14.10 / Участник “Танцев со звездами” Макс Леонов попал в аварию

23.10 / Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в Лас-Вегасе

01.09 / В российский даркнет попали данные избирателей США

16.09 / Apple представила новые умные часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

17.09 / В докладе Палаты представителей названы виновники двух катастроф лайнеров Boeing-737 MAX

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика