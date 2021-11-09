 

“Королева красоты”, “Венера”. Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе

09.11.2021, 12:48, Новости дня
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На снимках Мейхер запечатлена с отведенной в сторону левой ногой, демонстрируя в разрезе внутреннюю часть бедер.

В посте она процитировала отрывок романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”.

“Да, объяснение не дано. Но главное кроется в словах Матфея: “Они не достойны Света, они достойны покоя”. Свет – это мир сотворчества и эволюционных преобразований – рай, а покой, обездвиженность, замкнутость, остановка в развитии – ад”, – написала она.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Королева красоты”, – прокомментировал подписчик dan.pyrkov.

“Венера”, – заявил voronkov118.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Она замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Пара оформила отношения в 2014 году. У них есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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