В Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху

В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров России, Армении и Азербайджана не запланировано, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня никаких контактов на это счет не запланировано», – ответил он на вопрос, планируются ли контакты лидеров трех стран в годовщину принятия договоренностей, передает РИА «Новости».

По его словам, общение Москвы с Баку и с Ереваном происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе.

Песков пообещал проинформировать, если когда-то будет достигнута договоренность общения втроем.

Он подчеркнул, что трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, информирует ТАСС.

«Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры», – сказал Песков.

Он добавил, что «российские миротворцы, российский контингент выполняет свои функции [в регионе], обеспечивает безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев. Это чрезвычайно важно. Поэтому значение подписанных документов трудно переоценить».

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.