 

Пескова спросили о введении QR-кодов для транспорта

09.11.2021, 12:45, Новости дня
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В Кремле не ведется обсуждений на тему введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.

Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.

Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.



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