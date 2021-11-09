В Роскосмосе заявили о планах использовать МКС минимум до 2027 года

Эксплуатация Международной космической станции продлится до 2027-2028 годов, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, станцию будут использовать минимум до 2028 года, передает ТАСС.

«Это использование должно быть максимально выгодно», – сообщил он на XXII Научно-технической конференции ученых и специалистов, посвященной 60-летию полета Ю.А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основания ПАО «РКК «Энергия».

Как рассказал исполнительный директор, запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и узлового модуля «Причал» – это не конец развития МКС. Сейчас специалисты прорабатывают и другие проекты использования станции, в том числе и вариант, когда МКС будет предназначена для создания станции нового поколения.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что существуют два предложения создания новой орбитальной станции: формирование нацстанции путем наращивая российского сегмента с сохранением МКС, а второй – уход на новую орбитальную станцию.

Сообщалось, что более тонны мусора 25 ноября заберут на борт грузового корабля «Прогресс МС-17», который отстыкуют от МКС перед заполнением.