20 лет спустя: как выросли и изменились маленькие звезды сериала “Клон”

С момента выхода известного сериала “Клон” прошло 20 лет. Многие поклонники до сих пор помнят имена большинства героев. Однако далеко не все знают, что стало с юными актерами, исполнившими в телесериале детские, но не менее важные роли.

Хадижа (Карла Диас)



Карла сыграла в сериале единственную наследницу Жади и Саида, когда ей было 11 лет. Несмотря на юный возраст, актриса прекрасно справилась с непростой ролью. Однако часто получала в свой адрес критику от телезрителей: многим не нравилась ее внешность.

Сейчас девушка выросла и сильно изменилась – в конце ноября ей исполнится 31 год. Актриса добилась больших успехов в карьере и стала популярной звездой на родине. Диас по-прежнему занимается актерской карьерой, нередко появляется на экранах и играет в театре. К тому же, артистка имеет большой блог в соцсетях: на ее инстаграм-аккаунт подписаны почти 10 миллионов человек.

Самира (Стефани Бриту)

Стефани стала еще один звездным ребенком “Клона”. В 14 лет девушка сыграла в сериале роль дочери Латифы и Мохаммеда. Причем ее экранная героиня, в отличие от Хадижи, сильно походила на своенравную Жади по характеру. Взгляды и ценности Самиры, которая мечтала встретить настоящую любовь и стать единственной женщиной своего мужа, оказались близки многим телезрительницам. Поэтому героиня во многом полюбилась поклонникам сериала.

Сейчас Стефани 34 года. Несколько лет назад звезда вышла замуж во второй раз, а в прошлом году родила наследника. Бриту по-прежнему занимается актерской карьерой и участвует в съемках.

Амин (Тьяго Оливейра)

На момент съемок в “Клоне” Тьяго было 13 лет. В сериале мальчик исполнил роль долгожданного сына Латифы и Мохаммеда, младшего брата Самиры. Актер блестяще справился с ролью маленького манипулятора, который получает от родителей все, что захочет, и не стесняется надоедать старшей сестре.

Оливейра начал появляться на экранах еще до участия в сериале – в свое время мальчик снялся в нескольких рекламных роликах. Однако в 2011 году Тьяго полностью оставил карьеру актера, выбрав профессию помощника режиссера.