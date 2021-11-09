Депутат ГД рассказал о поправках ко второму чтению проекта бюджета

Депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич рассказал, что партия и фракция проработали поправки ко второму чтению проекта бюджета вместе с правительством и экспертами, чтобы проект главного финансового документа страны соответствовал взятым обязательствам перед жителями.

«Для меня стратегическая сфера – это образование. Более 500 млрд рублей планируется направить на строительство к 2024 году новых (1300 школ с 2019 года) и капитальный ремонт 4500 старых школ. Причем, я совершенно четко понимаю, какие это должны быть школы, если они новые. Такие, как например, школа «Лидер» в Бобровском районе Воронежской области. С зонированными пространствами для детей, «умными рекреациями», студиями мультипликации, робототехники или художественными мастерскими», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на обеспечение школьников горячим питанием планируется предусмотреть более 180 млрд рублей.

«На выплаты классным руководителям школ и колледжей, техникумов (их более 900 тыс. человек) заложено около 260 млрд рублей», – добавил Кастюкевич.

Также, по его словам, «проект бюджета страны предусматривает создание 8 кампусов Вузов мирового уровня, на которые планируется направить 60 млрд рублей и еще почти 40 млрд на формирование передовых инженерных школ». Кроме того, планируется обеспечить финансированием создание 45 тыс. новых бюджетных мест в вузах.