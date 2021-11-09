Газпром начал выполнение плана закачки газа в европейские хранилища

Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», – приводит сообщение холдинга ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил газете ВЗГЛЯД поручение главы государства. По его словам, «если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит».