Волонтеры ЕР начали проводить рейды по контролю за ценами на видеокарты

В понедельник, 8 ноября активисты единого волонтёрского штаба «Молодой Гвардии Единой России» провели очередной рейд по проверке цен на самые популярные компьютерные комплектующие – видеокарты, процессоры и оперативную память. В этом сезоне их стоимость существенно увеличилась: ранее доступный «игровой набор» по ценнику уже можно отнести к предмету особой роскоши.

Волонтеры ранее уже проверили более 20 магазинов компьютерных комплектующих в Твери и Ржеве. Чтобы выяснить, продолжают ли «кусаться» цены на видеокарты, активисты отправились в Тулу.

«Мы продолжим держать руку на пульсе, ведь речь о вещах практически первой необходимости», – отметил руководитель тульского регионального отделения МГЕР Никита Бурвиков, который с 20 октября возглавляет рабочую группу по контролю за ценообразованием на «игровой набор» и лично участвует в рейдах вместе с активистами.

«Народный контроль – одно из направлений нашего волонтерского штаба. С начала пандемии мы проверяем аптеки на наличие противовирусных препаратов, а 20 октября приступили к мониторингу компьютерных комплектующих. Работа волонтеров – это прежде всего помощь людям, и мы не могли остаться в стороне от такой важной социально значимой задачи», – рассказал представитель единого волонтерского штаба, активист МГЕР Павел Астафьев.

20 октября на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый «игровой набор». Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.

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