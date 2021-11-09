Продюсер Бузовой рассказал о начале ее музыкальной карьеры

Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер в рамках недавнего интервью рассказал, как начиналась ее музыкальная карьера. Она раскрыл секрет успеха своей подопечной.

Арам Арчер вспомнил, как на одной из его вечеринок Ольга Бузова согласилась быть ди-джеем. Ведущая давно задумывалась о музыкальной карьере. Эти мысли еще посещали ее, когда она была участницей скандального шоу «Дом-2». Знакомство с Арамом Арчером состоялось в 2007 году. Тогда знаменитости подружились. Позже продюсер предложил Бузовой выступить с диджейским сетом в одном из клубов.

После одной вечеринки звезда проекта «Дома-2» отправилась в тур по городам с аналогичной программой. Свои первые сольные музыкальные композиции Бузова записала еще 13 лет назад. Они вошли в альбом «Звезды «Дома-2». Законы любви». Далее музыкальная карьера артистки была поставлена на паузу. В 2011 году Бузова снова начала работать на студии и записывать композиции, но выпускаемые материалы не пользовались популярностью.

Настоящим хитом стала песня «Под звуки поцелуев», выпущенная в 2016 году. Далее каждая композиция Бузовой очень быстро набирала популярность. Многие связывают успех ведущей в данной сфере с разводом Дмитрием Тарасовым, произошедшим именно в тот период. В своих песнях артистка рассказывала о боли, которую переживает, пишет портал iReactor.